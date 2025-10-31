Певец Александр Ревва сообщил, что 18-летняя дочь будет учиться в России

Александр Ревва сообщил, что 18-летняя дочь будет учиться в России. Его слова передает «7Дней.ru».

Александр Ревва посетил церемонию вручения премии «Золотой граммофон». Выйдя к прессе, артист рассказал о будущем 18-летней дочки. Алиса пока еще учится в школе, но в скором времени ей предстоит определиться с выбором университета в России и профессии. Пока девушка не знает, к чему больше склоняется. Александр признался, что понимает наследницу и полностью ее поддерживает.

«Думает, сейчас самое время, 18 лет. Думает между творчеством и не творчеством. Она пока еще учится в школе. Я себя помню в 17-18 лет, когда ты не понимаешь, куда идти», — высказался артист.

В отличие от Алисы, младшая дочь Реввы уже выбрала профессию: она хочет пойти по стопам отца и стать артисткой. Девочка дебютировала в кино, и, по словам Александра, у нее большой потенциал.

«Вокал, актерское мастерство, но все это пока просто как база. Амелия очень фотогеничная, ее любит камера. Очень харизматичная. Как я, только в 500 раз сильнее», — резюмировал он.

