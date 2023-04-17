Самым сложным был не костюм: продюсеры шоу «Маска» намучились с голосом Аниты Цой
Певица Анита Цой закончила участие в шоу «Маска» - жюри рассекретили, что именно она скрывалась в костюме Хомяка. Сама артистка призналась, что самым сложным на протяжении 10 выпусков был не костюм, хотя многие участники говорили именно об этом.
Исполнительнице труднее всего давалась работа с голосом.
«Музыкальные продюсеры намучились с моим голосом. Их главной задачей было научить меня искусно скрывать мои обертона», - призналась Цой сайту kp.ru.
По ее словам, уникальный тембр обычно узнают всегда и спрятать его почти невозможно. Цой думала, что ее рассекретят дважды: в начале, когда артистка исполняла задорные динамические песни, и в 10 выпуске, когда спела My Heart Will Go On.
После выбывания Цой сообщила – на проекте она сделала все, что хотелось.
О жюри шоу певица высказала самые положительные слова: несмотря на свою роль в проекте, каждый из членов проявлял человеческие качества. Киркоров демонстрировал «изумление, страх, восторг, радость», Валерия излучала позитив.
«Обожаю наше жюри…», - заключила певица.
Ранее продюсер Яна Рудковская призналась, что едва не потеряла сознание в шоу «Маска».