Самым сложным был не костюм: продюсеры шоу «Маска» намучились с голосом Аниты Цой

Певица Анита Цой закончила участие в шоу «Маска» - жюри рассекретили, что именно она скрывалась в костюме Хомяка. Сама артистка призналась, что самым сложным на протяжении 10 выпусков был не костюм, хотя многие участники говорили именно об этом.

Исполнительнице труднее всего давалась работа с голосом.

«Музыкальные продюсеры намучились с моим голосом. Их главной задачей было научить меня искусно скрывать мои обертона», - призналась Цой сайту kp.ru.

По ее словам, уникальный тембр обычно узнают всегда и спрятать его почти невозможно. Цой думала, что ее рассекретят дважды: в начале, когда артистка исполняла задорные динамические песни, и в 10 выпуске, когда спела My Heart Will Go On.

После выбывания Цой сообщила – на проекте она сделала все, что хотелось.

О жюри шоу певица высказала самые положительные слова: несмотря на свою роль в проекте, каждый из членов проявлял человеческие качества. Киркоров демонстрировал «изумление, страх, восторг, радость», Валерия излучала позитив.

«Обожаю наше жюри…», - заключила певица.

