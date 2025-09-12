«Самый вредный напиток»: Александр Васильев раскрыл секрет, как лечить боль в животе

Александр Васильев заявил, что лечит боль в животе с помощью Кока-колы. Об этом стало известно из соцсетей.

Историк моды Александр Васильев поделился своим секретом — по его словам, чтобы никогда не болел живот, после еды он пьет газировку. Он уверен, что таким образом вредный напиток растворяет всю еду в организме.

«У меня никогда не болит живот. Когда я съел что-то подозрительное, я выпиваю бутылку Кока-колы. Это самый вредный химический напиток. Он растворяет все, что вы съели. И у вас никогда не будет болеть живот, ни пучить, ни мучить», — заявил он.

Напомним, Александру Васильеву — 66 лет. В 2022 году историк моды перенес гипертонический криз, от госпитализации он тогда отказался.

