«Здесь его никто не ждет»: сколько зарабатывал Александр Васильев в России

Продюсер Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» рассказал о заработке Александра Васильева в России. По его словам, экс-ведущий «Модного приговора» был успешен и популярен.

«Съемочный день, я так полагаю, у него стоил, как у телеведущего, в районе 300-600 тыс. рублей. Если мы говорим про корпоративы, то от 1,5 млн рублей и выше. Человек он известный, имел свою программу на Первом канале», – поделился продюсер.

По словам Сергея, покинувшие страну звезды лишились недвижимости, счетов и любви зрителей. Александр Васильев входит в их число.

«Если он вернется, то его не будут звать, так как он слишком много наговорил против нашей страны. Я вообще удивлен, как его еще не признали иноагентом. Таких людей, у кого так называемый «длинный язык», поступивших некрасиво, гнусно, здесь никто не ждет, никто не примет на работу. Только если самые близкие, не более», – добавил Дворцов.

Полный материал о личной жизни Александра Васильева, критике россиян и эмиграции можно прочитать здесь.