«Новая глава в моей жизни»: Лерчек раздала свои брендовые вещи фанатам

После новости о разводе с мужем блогерша Лерчек решила раздать фанатам свой гардероб. По словам Валерии Чекалиной, так она избавляется от вещей, которые напоминают ей о прошлом. Об этом сообщает Kp.ru.

Девушка организовала маркет, где бесплатно выставила свои вещи. Чтобы попасть на мероприятие, нужно было оставить заявку. Таким образом Лерчек хотела избежать столпотворения людей.

Любой желающий мог не только забрать до 3 вещей блогерши, но и пообщаться или сфотографироваться со своим кумиром. В итоге Чекалина раздала более 300 предметов гардероба стоимостью 8 миллионов рублей, в том числе сумку от Balenciaga и Лабутены.

«Начинается новая глава в моей жизни – новая я, новые события, новые образы. И при этом мне хотелось, чтобы вещи из старого гардероба принесли пользу другим людям, для кого это актуально», – отметила Лерчек.

По признанию Валерии Чекалиной, сложнее всего ей было расставаться с некоторыми парами туфель, которые ей дарил бывший муж Артем еще в университете.

«Но я понимаю, что носить я их уже не буду, и они просто занимали место», – добавила она.

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