«Самый ужасный, самый переломный»: овдовевшая певица Натали описала год жизни без мужа

Певица Натали год назад лишилась супруга. Овдовевшая артистка призналась в социальных сетях, что тяжело переносит утрату. Она не может смириться с трагедией до сих пор.

По случаю годовщины со дня смерти Натали опубликовала на личной странице трогательный пост. В нем исполнительница заявила, что минувший год стал для нее настоящим испытанием.

«Год… Самый долгий, самый быстрый, самый ужасный, самый переломный, самый обучающий меня жизни, смерти и любви…» — написала звезда.

Также в своем обращении артистка анонсировала выход песни. Релиз намечен на август этого года. Натали посвятила композицию покойному супругу. Она считает, что муж хотел бы услышать новинку.

Ранее певица снялась с повзрослевшими сыновьями на выпускном в детском саду. Фанаты удивились тому, как подросли наследники артистки.