«Самый свободный человек»: Геннадий Хазанов рассказал о жизни Александра Ширвиндта

Народный артист России Александр Ширвиндт, скончавшийся 15 марта, прожил по-настоящему свободную жизнь. Об этом заявил его коллега, актер Геннадий Хазанов, выступивший на похоронах артиста, пишет NEWS.ru.

Как отметил актер, в жизни Александра Ширвиндта не было места выгоде.

«Этот человек по-настоящему прожил жизнь свободную, без всякой калькуляции, выгоды и целесообразности. Она была завязана при рождении этого человека», — заявил Геннадий Хазанов.

Артист признался, что завидует свободе Александра Ширвиндта, «которую он пронес с собой через всю жизнь».

14 апреля на Новодевичьем кладбище в Москве состоялись похороны Александра Ширвиндта. Церемония прошла в узком кругу коллег и родных. Среди присутствующих были замечены экс-министр культуры Михаил Швыдкой, режиссер Сергей Газаров, актеры Геннадий Хазанов, Ирина Купченко, Федор Добронравов, Алена Яковлева, Александра Захарова, Максим Аверин и другие артисты.

Место упокоения Александра Ширвиндта было выбрано рядом с могилами Василия Ланового и Галины Волчек.

Напомним, народный артист России Александр Ширвиндт ушел из жизни 15 марта в возрасте 89 лет. Сообщалось, что причиной смерти актера стали проблемы с сердцем.

С 2000 по 2021 год Александр Ширвиндт был художественным руководителем, а в 2021 году стал президентом Московского академического театра сатиры. За 54 года работы в Театре сатиры артист сыграл около 30 ролей и поставил более 20 спектаклей.

Ранее сообщалось о том, что в Театре сатиры назвали дату проведения вечера памяти Александра Ширвиндта.