«Самый сок»: Кристина Асмус покинула Россию с дочерью после тяжелой травмы

После операции на связках Кристина Асмус решила восстановиться и набраться сил. Звезда «Интернов» отправилась в отпуск на Мальдивы с дочкой Настей.

36-летняя знаменитость покинула Россию. Фото из самолета показала ее дочь в социальных сетях. Настя сняла маму очень близко, и Кристина решила пошутить на эту тему.

«Мам, дай я тебя очень красиво сниму. Это сейчас самый тренд, самый сок», — посмеялась Асмус, напомнив обещание дочери.

Во время долгого перелета они сделали остановку в Дубае, где Настя выпила сок так, что замарала белую футболку.

Наконец, мать и дочь добрались до точки назначения, о чем актриса рассказала в социальных сетях. Им пришлось сделать две пересадки несмотря на то, что до острова летают прямые рейсы. Но Кристина заявила, что не ищет легких путей.

По словам кинозвезды, они проведут на райском курорте две недели. Настя отметит там день рождения: 5 января девочке исполнится 11 лет. Асмус, показав подписчикам номер, сразу же сняла компрессионные чулки и начала купаться.

Недавно артистка начала встречаться с кинопродюсером Ильей Бурецом. Пока неизвестно, поехал ли он вместе с возлюбленной и ее дочерью в отпуск или остался в Москве.

Ранее сообщалось, что Асмус решила взять перерыв в карьере из-за травмы ноги. Съемочная команда одного из сериалов пошла ей навстречу.