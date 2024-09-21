«Самый счастливый день в моей жизни»: Катя Лель рассказала, как отметила 50-летний юбилей

20 сентября певице Кате Лель исполнилось 50 лет. Звезда с размахом отметила юбилей — она позвала в ресторан российских звезд. Ведущим вечера был Николай Басков.

Мероприятие посетили Ирина Салтыкова, певица Слава, Алика Смехова и другие знаменитости. Кадрами с празднования дня рождения они поделились в социальных сетях.

На следующий день после торжества довольная именинница показала квартиру, заваленную букетами и подарками. Исполнительница хита «Мой мармеладный» призналась, что их не так просто было увезти домой, но артистка восхищена таким вниманием со стороны гостей.

Лель призналась, что это «невероятное счастье», когда у человека есть столько близких друзей и коллег. Звезда поблагодарила всех, кто ее поздравил и присутствовал на празднике.

«Сегодня, наверное, был самый счастливый день в моей жизни! Это просто чудо жить в этой Вселенной», — сказала она на своей страничке в соцсети.

Недавно знаменитость рассказала о своих паранормальных способностях. Певица призналась, что дар открылся ей после встречи с инопланетянами в 16 лет. Она почувствовала, что ее руки начали «гореть» и наполняться энергией. Катя рассказала, как помогла дяде и подруге, у которой нашли тромбофлебит.