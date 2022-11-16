«Самый пафосный человек»: Егор Крид об отношениях с Тимати

Когда-то певец Егор Крид сотрудничал с лейблом Black Star, во главе которого стоял Тимати. В шоу «Импровизация» на телеканале ТНТ артист решил вспомнить их первую встречу. Как выяснилось, ассоциации с ней у Егора не самые позитивные.

Мужчина заявил, что Тимати ему показался самым пафосным человеком, с которым он когда-либо встречался. «Он еле-еле пожал мне руку», – рассказал певец.

Напомним, что не так давно Крид разорвал контракт с лейблом и это расставание было настолько болезненным, что Егор и Тимати до сих пор обмениваются колкими замечаниями в адрес друг друга. Тем не менее артисту удалось сохранить право на раскрученный псевдоним и исполнение топовых хитов, выпущенных во времена сотрудничества с Black Star.

Егор Крид не один в отечественном шоу-бизнесе любит делиться эксклюзивными подробностями о себе. Его примеру последовала и Анастасия Волочкова, которая заявила о романе с попавшим под санкции Джимом Керри. Подробности читайте в этой статье.