Рэпер Гуф рассказал, что получил $100 от Басты в качестве первого гонорара. Об этом сообщает YouTube-шоу «#Накипело».

Гуф начинал карьеру еще в нулевых — тогда он исполнил один куплет песни «Моя игра» на концерте Басты. По воспоминаниям рэпера, тогда для него это были серьезные деньги, которым он был рад.

«Я один куплет прочитал свой, и он дал мне $100. Я приехал к нему на концерт, он там тоже не особо много получил. Но он мне за куплет дал 100 баксов, и я подумал: „Ни фига себе. Можно поехать отвлечься“», — рассказал Гуф.

Рэпер признался, что еще в нулевые начал записывать первые треки, но свет они так и не увидели. По словам Гуфа, тогда он занимался ерундой.

«Потом, когда перестал ей заниматься, записался, и все пошло», — добавил он.

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