Музыкант Сергей Бобунец рассказал, что уехавшие артисты «сорвались с цепи». Об этом он заявил на YouTube-канале Tatarka FM.

Бывший лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец высказался о коллегах, которые уехали из России после февраля 2022 года. По мнению музыканта, многие из них «сорвались с цепи».

Бобунец также раскритиковал Филиппа Киркорова, который, по его мнению, неправильно поступил, когда поехал петь на Донбасс.

«Вот это реально плевок. Ну никак не скажешь иначе. Да ёмаё, позор. Надо было потихонечку сходить в одно место, в другое, а не как он — сразу к воинам петь», — заявил он.

Под критику рокера попали и другие музыканты: группа «Би-2», Борис Гребенщиков* (признан иноагентом на территории РФ) и Юрий Шевчук. Бобунец добавил, что не собирается судить уехавших знаменитостей.

«Не мне решать кого простить… Да всех простить», — заявил он.

Ранее мы писали о том, что Сергей Бобунец назвал причину негативных высказываний Пугачевой о россиянах.

*Признан иноагентом на территории РФ.