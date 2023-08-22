«Самый мерзопакостный человек»: Панин* рассказал, почему ненавидит Дюжева

Скандальный актер Алексей Панин* (Признан иноагентом на территории РФ) признался, что ему неприятен коллега Дмитрий Дюжев. Звезда даже назвал артиста «мерзопакостным человеком».

Напомним, что знаменитости работали вместе на съемочной площадке фильма «Жмурки». Если в кадре они выглядели, как друзья, то в реальной жизни Панин* недолюбливал коллегу. Мужчина рассказал в интервью Ксении Собчак, почему еще с давних времен плохо относится к Дмитрию.

«Это самый мерзопакостный человек, который был в моей жизни со второго курса театрального института», – заявил Алексей*.

По словам актера, со временем Дюжев стал другим человеком, но странности в его поведении проглядывались давно. Ранее он намекал на то, что Дмитрий принимает запрещенные вещества и даже советовал ему обратиться к наркологу.

Более того, в какой-то момент между ними встала женщина. По словам Алексея*, еще давно он увел у Дмитрия его возлюбленную Анастасию Меськову. Именно поэтому мужчина якобы затаил на него обиду.

«Я Настю Меськову у него отбил на тусовке у наших друзей-олигархов на Рублевке», – вспомнил артист.

Ранее мы писали о том, как актер Алексей Панин* рассказал о подставе Ксении Собчак. Звезда дал скандальное интервью журналистке Ксении Собчак, которое обсуждалось в Сети на протяжении нескольких дней после его выхода. В беседе с телеведущей он сделал ряд провокационных заявлений, из-за которых его многие осудили. А сам артист, как оказалось, после разговора с супругой режиссера Константина Богомолова ушел в запой.

*(Признан иноагентом на территории РФ)