«Самый красивый психолог» Сидорова спела на своей свадьбе и пригласила Успенскую

Вероника Сидорова, которую называют самым красивым психологом России, вышла замуж за партнера крупной юридической фирмы Константина Крутильникова. Девушка была в платье от Валентина Юдашкина, а на празднике пела Любовь Успенская. Подробности сообщает Woman.ru.

По данным источника, возлюбленные расписались еще несколько месяцев назад. А в загсе невеста была в джинсах и свитере. После молодожены решили сыграть свадьбу в роскошных нарядах в одном из столичных ресторанов.

Вероника за вечер сменила три платья, одно из которых создавалось брендом Valentin Yudashkin Couture. Гостям праздника прислали свечи с уникальным ароматом и элитный шоколад.

Гости опубликовали видео, на котором невеста подготовила сюрприз для жениха. Сидорова спела композицию композитора Игоря Крутого «Я хочу быть». Для этого она посещала занятия по вокалу. Присутствующие также прониклись 13-минутным фильмом. Потом были танцы под хиты Любови Успенской.

Напомним, что Вероника Сидорова пришла в психологию из бьюти-сферы. Она открыла свою сеть салонов красоты, а после получила высшее образование в области психологии. В прошлом у нее был брак с Валерием Сидоровым. Они развелись в 2022 году.

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