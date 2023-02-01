«Самый долгожданный день»: мечтающая о детях Анна Семенович сделала важное заявление

Обворожительная певица Анна Семенович имеет множество поклонников, но так и не может построить личную жизнь. 42-летняя артистка мечтает выйти замуж и родить ребенка от любимого мужчины, но заранее заморозила свои яйцеклетки. Звезда подстраховалась, чтобы точно стать мамой. Недавно она сделала важное заявление.

Исполнительница опубликовала пост, в котором рассказала о том, что через месяц у нее наступит самый долгожданный день. Анна говорила о своем дне рождения, но поклонники сначала подумали, что она имела в виду рождение ребенка.

«Ровно через месяц, 1 марта наступит самый долгожданный день в году. Во-первых, первый день весны, но для меня это особый праздник», – поделилась Анна в личном микроблоге.

Далее Семенович рассказала, что будет праздновать свой день рождения. Она поинтересовалась у поклонников, есть ли среди них именинники в такой же день.

«Месяц до рождения очень важный период для человека, потому что энергия, которую дает нам Вселенная в наш день рождения на год вперед начинает заканчиваться! Поэтому это время рекомендуется проводить экономя свои ресурсы – больше отдыхать, думать о годе, который вы прожили, проанализировать ошибки и, конечно же, построить планы на следующий год», – добавила звезда.

Поклонники осыпали певицу комплиментами, но многие в очередной раз отметили, что Семенович пора задуматься о детях.

Ранее мы писали о том, как на днях Анна Семенович сообщила о серьезной болезни.