Неназванная болезнь на сутки приковала Анну Семенович к постели

Певица Анна Семенович рассказала, что «немножко приболела». Артистка описала симптомы болезни и призналась, что сейчас буквально прикована к постели.

«Температура небольшая. Буду сегодня лежать», - сообщила артистка.

Она призналась, что «болеть некогда, завтра много дел».

«Вызову врачей, сделаю капельницу», - рассказала о планах Семенович.

В соцсетях певица попросила совет у подписчиков, какими средствами можно поднять иммунитет.

Ранее сообщалось о госпитализации певца Игоря Николаева. Исполнитель опроверг информацию о критическом состоянии.