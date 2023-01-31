20:05, 31 января 2023
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Неназванная болезнь на сутки приковала Анну Семенович к постели
«Вызову врачей»: 42-летняя певица Анна Семенович рассказала о болезни.
Фото: Андрей Калмыков/ Starface.ru
Певица Анна Семенович рассказала, что «немножко приболела». Артистка описала симптомы болезни и призналась, что сейчас буквально прикована к постели.
«Температура небольшая. Буду сегодня лежать», - сообщила артистка.
Она призналась, что «болеть некогда, завтра много дел».
«Вызову врачей, сделаю капельницу», - рассказала о планах Семенович.
В соцсетях певица попросила совет у подписчиков, какими средствами можно поднять иммунитет.
Ранее сообщалось о госпитализации певца Игоря Николаева. Исполнитель опроверг информацию о критическом состоянии.
Источник фото:Андрей Калмыков/ Starface.ru
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Автор:Лилия КараеваТеги: