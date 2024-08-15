«Самый большой блеф»: что говорил о Пугачевой ее бывший муж Стефанович

Певец Игорь Наджиев рассказал, что думал о певице Алле Пугачевой ее бывший муж Александр Стефанович. Артист заявил, что экс-супруг называл ее популярность «большим блефом».

Стефановича считали одним из первых имиджмейкеров Аллы Борисовны. До сих пор многие уверены, что именно благодаря ему вокалистка стала настолько популярна в России. С этим согласен и Игорь Наджиев. Он отметил в интервью aif.ru, что именно бывший муж «сделал» Пугачеву.

Певец был знаком со Стефановичем и во время одной из встреч он сказал слова о Примадонне, которые Наджиев хорошо запомнил.

«Я прекрасно запомнил его слова о ней: „Самый большой блеф конца ХХ века в Советском Союзе — это популярность Аллы Пугачевой“. Это его слова, Стефановича, ее мужа», — заявил Игорь Наджиев.

К слову, похожее мнение высказывал и музыкальный критик Сергей Соседов. Он делился, что Пугачева впитывала, как губка, все, что слышала, работая с талантами. И это помогло ей пробиться и стать одной из главных звезд на отечественной эстраде.

Ранее в окружении Аллы Пугачевой раскрыли секрет ее «вечной молодости».