«Самый адекватный человек»: Тимур Родригез откровенно высказался об отношениях с Екатериной Кабак

Тимур Родригез назвал имя самого адекватного человека в его жизни.

На днях у артиста состоялся свой сольный концерт, где он не только спел свои самые зажигательные и популярные песни, но и пообщался с журналистами и рассказал про личную жизнь.

Родригез также упомянул и новые отношения с Екатериной Кабак, роман с которой он рассекретил лишь этой осенью. Если ранее певец просто говорил о том, что актриса является лучшей женщиной в мире, делающей его счастливым, то сейчас он называет ее адекватной.

Кроме того, артист подчеркнул, что им удалось выстроить отношения не только в романтическом плане, но еще и рабочем. Оказалось, что Катерина его во всем поддерживает и сопереживает, а также оказывает помощь, когда необходимо. Так, возлюбленная Тимура да помогла написать сценарий к новому клипу, и даже срежиссировала его. Подробности приводит Telegram-канал «Звездач».

«Это самый идеальный случай, когда твой любимый человек помогает тебе во всем, слышит тебя, старается сделать максимальное исходя из своего профессионального опыта. Сегодня у меня настроение скорее не мое, а Катино. Она мне напомнила в каком настроении я должен пребывать по жизни. Катя — самый адекватный человек из ныне живущих», — разоткровенничался Родригез.

Тимур признался, что они с возлюбленной всегда собираются вместе на светские мероприятия и наслаждаются этим процессом, даже если опаздывают.

Ранее мы писали о том, что бросивший жену Тимур Родригез остался без денег и жилья после развода.