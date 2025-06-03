«Самые ужасные пробы»: актриса Синицына поддержала Арбенину в скандале с Германикой

Актриса Софья Синицына встала на сторону певицы Дианы Арбениной в скандале с режиссером Валерией Гай Германикой. Экс-возлюбленная Павла Табакова отметила, что тоже не сработалась с кинематографистом, и именно в ее фильм у артистки были «самые ужасные» пробы.

Конфликт между Арбениной и Германикой вспыхнул в конце мая после того, как вокалистка публично раскритиковала режиссера. Валерия молчать не стала и пригрозила Диане судом. Теперь же стало известно, что не только певица осталась не в восторге от сотрудничества с ней. Софья Синицына призналась – у нее тоже остались не самые приятные воспоминания о работе с Германикой.

«Мои самые ужасные пробы были у Ольги Зуевой и Гай Германики — они делят первенство», - поделилась Синицына.

Напомним, что, по словам Арбениной, они с режиссером конфликтовали на съемочной площадке сериала, а также Валерия постоянно отсутствовала в процессе работы. Кинематографист же называет все это клеветой и требует от Дианы опровержения.

Ранее Валерия Гай Германика впервые вышла в свет после конфликта с Дианой Арбениной.