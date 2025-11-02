«Самые сильные люди ломаются в момент»: Слава разрыдалась в эфире телешоу

Певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, разрыдалась в студии программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Она пожаловалась на друзей и коллег-предателей, а также призналась, что лечится у психотерапевта.

«Сволочи просто люди, неблагодарные! Они думают, в тебе столько силы, что ты можешь это терпеть. Самые сильные люди ломаются в момент, а потом никогда уже общаться не будут. Нельзя же так сосать, вытягивать все из человека. Они думают, что ты терпила, а ты терпишь, потому что даешь им шанс, чтобы они исправились. Короче, сейчас я хожу к хорошему доктору», - разоткровенничалась Слава.

Она пояснила, что специалиста ей посоветовала певица Лолита Милявская. Коллега позвонила после откровенных постов Славы в соцсетях и предложила свою помощь.

«Мне много хороших артистов позвонили. Потому что в основном у нас артисты все, конечно, и физические и моральные проститутки», - заявила исполнительница хита «Попутчица».

Кроме того, она пожаловалась на гражданского мужа, 73-летнего Анатолия Данилицкого. Несмотря на борьбу с раком, он, по словам Славы, неоднократно летал с любовницами отдыхать на Мальдивы.

«Конечно, главное, чтобы кто-то зарабатывал в семье», - заключила артистка.

Ранее Слава призналась, что 20 лет назад разрушила семью женатого любовника. При этом она преследовала лишь материальный интерес.