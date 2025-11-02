«Можете выставить меня сволочью, но мне было все равно»: Слава высказалась об отношениях с женатым Данилицким

Певица Слава откровенно рассказала об отношениях с женатым Анатолием Данилицким, с которым прожила более 20 лет. В эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на канале «Россия 1» артистка призналась, что преследовала лишь материальный интерес, и назвала расставание с гражданским мужем «кармой».

По словам Славы, на момент знакомства ее совершенно не интересовало семейное положение бизнесмена — она лишь нуждалась в «финансовой поддержке». Спустя годы певица признает, что поступила неправильно, но убеждена: ее решению можно найти оправдание.

«Тогда мне было все равно, женат он или нет. Можете выставить меня полной сволочью. Я не хотела лезть ни в чью семью. Мне нужна была просто финансовая поддержка сильного человека. Мне не нужно было выходить за него замуж, рожать детей. Мне просто нужно было тогда забыть обо всех этих ужасных годах, связанных с рождением Сашули, сколько мы пережили», — поделилась Слава.

Исполнительница хита «Одиночество» уверена: она поплатилась за разрушенную семью избранника. Слава и сама оказалась на месте обманутой жены — Анатолий Данилицкий неоднократно ей изменял.

«Карма, наказание, наверно, так и есть», — заявила артистка.

Слава раскрыла, что к разрыву отношений ее подтолкнуло в том числе отсутствие заботы и поддержки со стороны супруга. Певица признается: расставание стало для нее тяжелым испытанием, она даже была вынуждена обратиться за помощью к специалисту.

«Я прохожу курс психотерапии. По мне пока не очень видно. Но сама я уже с этим не справляюсь. Психотерапевт сказал, что меня поломали жестко. Раньше надо было с этим заканчивать», — рассказала знаменитость.

Напомним, Слава состояла в гражданском браке с Анатолием Данилицким почти 20 лет, у пары родилась дочь Антонина. Однако в 2022 году артистка неожиданно объявила о расставании с предпринимателем. Впоследствии выяснилось, что причиной разрыва стали измены мужчины.

Ранее Слава публично обвинила Анатолия Данилицкого в изменах и заявила, что у нее тоже были любовники: «Мне надоело, я больше не буду врать и молчать!»