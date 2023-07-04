«Самые порядочные»: Лена Ленина лишилась апартаментов на Кипре из-за мошенников

Писательница Лена Ленина лишилась денег и недвижимости на Кипре из-за мошенников.

Об этом сообщает Пятый канал.

Бизнес-персона внесла предоплату за недвижимость на Кипре, а в итоге лишилась и денег и жилья.

Лена Ленина рассказала, что вместо отдыха на пляже, она вынуждена разбираться в обстоятельствах аферы в суде.

Четыре года назад знаменитость решила купить апартаменты на море. Выбрав застройщика, она заключила договор и внесла предоплату в размере 40 процентов.

«Их сотрудник заверила меня, что это самые порядочные», — сообщает Ленина.

Руководитель фирмы-застройщика даже присутствовал на свадьбе Лениной, ведь у них сложили довольно тесные отношения. В качестве подарка мужчина оплатил оставшиеся 60 процентов стоимости жилья.

В знак благодарности Лена сделала 50 рекламных постов о фирме бесплатно.

Через два года Ленина отправилась на Кипр, чтобы принимать квартиру. Как оказалось, за это время фирма даже не получила разрешение на строительство. Застройщик отказался выполнять свои обязательства, а директор фирмы уже уволился.

Договор, подписанный Лениной, также не помог: из-за того, что бизнесвумен не зарегистрировала его в кипрском кадастре, он не имеет юридической силы.

При этом Ленина готова идти до конца и уже собрала команду адвокатов для решения этого вопроса.

Ранее мы писали, что Лена Ленина совратила 18-летнего сына лучшей подруги. По ее словам, молодой человек совершенно не владел языком любви, и она вызвалась его обучить.