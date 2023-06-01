«Малыша кто-то должен был научить»: Лена Ленина совратила 18-летнего сына лучшей подруги

51-летняя Лена Ленина - известная писательница. Одной из ее самых популярных работ является бестселлер «Sexual. Как соблазнить любого». В ней описывается, какими приемами можно свести с ума своего или чужого партнера. Причем написана она была не просто так, а по собственному опыту. В этом недавно убедилась лучшая подруга автора.

Как сообщает портал PROZVEZD, приятельница Лениной, проживающая в Монако, застукала ее за поцелуями со своим сыном. На тот момент мальчику только-только исполнилось 18 лет. Писательница оправдываться не стала и заявила, что не видит в этом ничего плохого. По ее словам, молодой человек совершенно не владел языком любви, и она вызвалась его обучить.

«Малыша кто-то должен был научить, и лучше не чужой», - заявила Лена.

Отметим, что скандал замяли. Тем более, что парень был уже совершеннолетний, да и никто его не принуждал. Напротив, ему настолько понравились «уроки» от тети, что он теперь ждет их продолжения. Он даже подарил Лениной браслет с сердечками.

Ранее стало известно, что писательница Лена Ленина лишилась недвижимости на Кипре.