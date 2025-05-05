«Самые красивые»: помолодевшая Анна Седокова зажгла на концерте в Майами со старшей дочерью

Певица Анна Седокова посетила концерт электропоп-группы Rüfüs Du Sol вместе со старшей дочерью Алиной. Девушки веселились и снимали происходящее на видео, а в Сети отметили, что выглядели они как сестры.

В майские праздники Анна решила навестить своих детей и купила билет на самолет до США. Не успела артистка встретиться со старшей наследницей, как она уже повела ее на выступление любимой группы. Для появления на публике Седокова выбрала довольно молодежный образ – на ней были объемные брюки и майка, а ее дочь надела топ и короткие шорты.

«В этот раз так совпало, что в Майами я смогу воплотить маленькую мечту. А девочки сразу согласились со мной поехать. Мечта сбылась с лучшими людьми вокруг», - написала Алина в Сети.

Поклонники певицы отметили в комментариях, как она хорошо выглядит. Многие подчеркнули, что Анна будто помолодела за последнее время.

«Девочки, вы самые красивые» «И в горе, и в радости вместе», «Как сестры», - поделились пользователи.

К слову, Седокова действительно сильно изменилась за последние месяцы. Она заметно похудела после смерти экс-мужа Яниса Тиммы, а также сделала пластику лица.

Ранее стало известно, сколько Анна Седокова потратила на декор ко дню рождения сына.