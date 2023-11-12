«Самые долгие отношения в моей жизни»: Анфиса Чехова рассказала, что ей помогло сохранить брак

В 2012 году 45-летняя Анфиса Чехова стала мамой сына Соломона, которого родила от актера Гурама Баблишвили. Отношения пары были сложными и закончились расставанием. Однако общий ребенок помог продержаться их браку два года.

Анфиса и Гурам начали встречаться в 2009 году, но их отношения были нестабильными. Артисты часто ссорились и сомневались друг в друге. Затем они снова сошлись, и у пары родился ребенок. В июне 2015 года влюбленные поженились, но спустя два года им пришлось расстаться.

Несмотря на это, Чехова с теплом вспоминает тот период.

«Это были самые долгие отношения в моей жизни. Дольше не было, и то, я думаю, если бы не родили Соломона буквально сразу, как сошлись, мы бы не протянули. Наши отношения на сексе строились, на страстях», — рассказала она в интервью YouTube-каналу «Света вокруг света».

Расставание с супругом прошло на дружеской ноте. Чехова до сих поддерживает связь с Гурамом и его нынешней женой.

Ранее актриса призналась, что нашла мужчину своей мечты. Звезда не назвала имени возлюбленного, но случайно показала его фото. Оказалось, что оно находится на заставке ее телефона. На кадре Чехова позирует рядом с седовласым кавалером.