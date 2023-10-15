Анфиса Чехова поделилась подробностями личной жизни

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова призналась, что нашла мужчину своей мечты.

В программе «Ты не поверишь!» знаменитость рассказала, что ее возлюбленный не является русским. По ее словам, она предпочитает строить отношения с мужчинами, живущими за границей.

Чехова пошутила, что в России она часто гуляет одна по местным тропинкам, в то время как со своими возлюбленными она ходит в их родных странах.

Звезда не назвала имени возлюбленного, но случайно показала его фото. Оказалось, что оно находится на заставке ее телефона. На кадре Чехова позирует рядом с седовласым мужчиной.

Напомним, что Анфиса Чехова воспитывает сына Соломона, который родился в 2012 году в браке с актером Гурамом Баблишвили.

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