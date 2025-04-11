«Самостоятельно вынашивать я не готова уже»: дочь Михаила Турецкого ищет суррогатную мать

Дочь певца Михаила Турецкого Наталья призналась, что хочет третьего ребенка. В 41 год она не готова вынашивать малыша, поэтому сейчас она находится в поиске суррогатной матери.

В личном блоге Наталья призналась, что мечтает стать многодетной еще с 2018 года. За это время она успела сделать 12 ЭКО, но попытки не увенчались успехом. Турецкая поделилась, что не намерена сдаваться, ведь чем взрослее ее наследники, тем сильнее ей хочется еще одного ребенка.

«Изучаю агентства по суррогатному материнству. Изучаю закон. Очень много нюансов. Одно точно могу сказать — самостоятельно вынашивать беременность я не готова уже. И ехать для этого в другие страны — тоже. А так тяжело это все. Всем огромной удачи желаю, кто на пути», - рассказала дочь Турецкого.

Напомним, что сейчас Наталья воспитывает сына Ивана и дочь Елену. Она их родила в браке с предпринимателем Дмитрием Гилевичем. В 2022 году супруги могли стать родителями еще раз, но во время беременности они узнали, что у малыша синдром Дауна. Турецкая оказалась не готова растить ребенка с особенностями развития, из-за чего ее жестко критиковали в Сети.

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