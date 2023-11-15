Самоназванный брат певицы МакSим угрожал взорвать концертную площадку, где она будет выступать

Неизвестный угрожал взорвать концертную площадку в Москве, если организаторы не отменят выступление певицы МакSим. Об этом сообщает Mash.

Хейтер певицы звонил сразу по нескольким номерам площадки и требовал немедленно запретить певице выступать у них 17 ноября. В противном случае неизвестный пообещал устроить теракт.

По данным издания, звонок поступил от 32-летнего жителя Санкт-Петербурга. В соцсетях мужчины утверждается, что он брат Марины Абросимовой (настоящее имя певицы).

Территорию обследовали на наличие взрывных устройств, но ничего не обнаружили. Концерт певицы все-таки состоится, но меры безопасности будут усилены. Сейчас ищут хейтера звезды.

Накануне певица МакSим дала большое интервью Надежде Стрелец, в котором рассказала, что пока она находилась в коме, ее близкие хотели отобрать у знаменитости детей. По словам певицы, именно предательство со стороны родных побудило ее на распитие алкогольных напитков.

При этом Марина Абросимова не назвала никаких имен. Журналисты предположили, что она имела ввиду первого супруга Алексея Луговцева, с которым расставание прошло не самым гладким образом. По воспоминаниям МакSим, ее бывший супруг был зависим от неизвестных препаратов и мнил себя наследником Николая II.