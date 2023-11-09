«Ей это приснилось»: бывший муж МакSим отреагировал на ее слова о попытке забрать детей

Бывший муж МакSим удивился ее словам о попытке отобрать детей во время болезни, об этом сообщает Kp.ru.

Накануне певица МакSим дала большое интервью Надежде Стрелец, в котором рассказала, что пока она находилась в коме, ее близкие хотели отобрать у знаменитости детей. По словам певицы, именно предательство со стороны родных побудило ее на распитие алкогольных напитков.

«Некоторые, к сожалению, прям близкие люди стали узнавать, как удочерить моих детей, для того чтобы переоформить на себя имущество», - рассказала она.

При этом Марина Абросимова не назвала никаких имен. Журналисты предположили, что она имела ввиду первого супруга Алексея Луговцева, с которым расставание прошло не самым гладким образом. По воспоминаниям МакSим, ее бывший супруг был зависим от неизвестных препаратов и мнил себя наследником Николая II.

Впрочем, сам Луговцев отвергает домыслы о том, что он хотел удочерить детей знаменитости.

«Возможно, ей это приснилось? Когда дочери исполнилось пять лет, все у нас стало хорошо. А до пяти лет Марина не пускала меня к ребенку», - рассказал он.

Нынешняя жена Луговцева заявила, что ее супругу не на что претендовать, просто потому, что он практически не вкладывал деньги в совместную с МакSим жизнь.

«Это было бы смешно. Алексей и так является папой Саши, а оформлять опеку над Машей - вообще бред. У Маши есть свой очень хороший папа. Марина и Алексей ничего не делили. Он не вкладывался так в имущество тогда, чтобы сейчас на что-то претендовать. Там ничего его нет», - объяснила она.

Ранее мы писали о том, что бывшая свекровь МакSим высказалась о певице после ее слов о наркозависимости сына.