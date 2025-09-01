Самокатчица сбила маму Катерины Шпицы: что известно о ее состоянии

В Москве самокатчица сбила 69-летнюю маму актрисы Катерины Шпицы. О происшествии знаменитость рассказала на своей страничке в соцсети.

По словам Шпицы, девушка в наушниках ехала на самокате и зацепила ее маму около полудня на улице Черняховского. Катерина отметила, что самокатчица двигалась на большой скорости, и все могло бы закончится гораздо хуже, но, к счастью, пожилая женщина отделалась легкими травмами.

«Да, мама успела увернуться, в итоге повреждено только плечо — лёгкий ушиб», — пояснила актриса.

Знаменитость посетовала, что девушка даже не извинилась и позировала на фото, которые Катерина сделала для фиксации нарушения ПДД. Мать Шпицы не стала привлекать свидетелей или вызывать госавтоинспекторов, поскольку торопилась к врачу.

Катерина добавила, что поддерживает введение запрета на электросамокаты, который уже действует в некоторых регионах.

Ранее Катерина Шпица рассказывала, что в ноябре 2024 года потеряла ребенка. Актриса не могла какое-то время говорить о случившемся из-за сильных переживаний.