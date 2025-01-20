«Это трагедия»: актриса Шпица раскрыла, как пережила потерю ребенка

В ноябре 2024 году Катерина Шпица потеряла ребенка. Артистка впервые высказалась, как пережила случившееся.

39-летняя звезда призналась, что сейчас ее ребенку могло бы исполниться три месяца. Шпица до сих пор испытывает боль от произошедшего, и эту боль ей сложно забыть. Со временем чувства притупляются, и она становится частью жизненного опыта.

После потери ребенка звезде сложно было рассказать о боли даже своим близким. Шпица боялась осуждения, и ей было неловко об этом говорить.

«Это, конечно, трагедия, и ее проживание усугубляется тем, что для окружающих эта тема такая страшная и неловкая, что по большей части женщина остается с этим переживанием одна», — призналась Катерина в разговоре с Элиной Абдикадировой.

Звезда считает, что в такой период можно разочароваться в любимом человеке, и на фоне проживания такой беды трещины в отношениях становятся громадными. По мнению звезды, это одно из испытаний, которые пара может пройти на пути к осознанной и глубокой любви.

Несмотря на сложный период, актриса не стала отказываться от работы. Почти сразу же после произошедшего она вернулась на съемочную площадку.

Ранее муж актрисы Катерины Шпицы заявил, что испытывает боль после потери ребенка. Своими чувствами он поделился в социальных сетях.