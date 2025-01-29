Самойлова заявила, что рэпер Джиган ворует у нее духи

Модель Оксана Самойлова пожаловалась на мужа, рэпера Джигана. Звезда призналась в соцсетях, что супруг ворует ее духи и пользуется ими.

Знаменитость много лет счастлива с исполнителем хита «Худи» Денисом Устименко-Вайнштейном, выступающим под псевдонимом Джиган. У них четверо детей и активная жизнь, которую они транслируют в соцсетях. Жена знаменитости после активного ведения блога открыла бизнес и принимала участие в развлекательных шоу.

Недавно она пожаловалась на поведение мужа. Оказалось, что он пользуется ее духами. Супруги ссорятся по этому поводу. Джиган оправдывает свои действия тем, что парфюм слишком вкусно пахнет.

«Он у меня ворует. А я ору на него, что он не может пахнуть как я», — призналась Оксана.

Рэпер не считает себя виноватым. Он говорит, что духи очень ему подходят. Жена же возмутилась и сказала, что это неправда.

Напомним, что Денис и Оксана сыграли свадьбу в 2012 году. Они занимаются воспитанием Ариелы, Леи, Майи и сына Давида. При этом звезды неоднократно говорили о том, что мечтают еще и о пятом ребенке.

Ранее мы писали о том, что Оксана Самойлова жестко пошутила над мужем Джиганом. Она пришла к нему в барбершоп.