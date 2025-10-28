Самойлова заявила, что не видела Джигана с 20 сентября и ему нужно повзрослеть

Блогер Оксана Самойлова рассказала, что с 17 сентября не виделась с мужем. Дети звездной пары живут то с отцом, то с матерью.

Подробности узнал сайт Super.ru.

«Джигану нужно повзрослеть, это не происходит за месяц, за два. Ему нужно пару лет, чтобы повзрослеть. Я уже 17 лет ждала», - поделилась блогер.

Она ожидала, что рэпер не приедет в суд 28 октября по делу о разводе. При этом супруги больше месяца не встречались.

«Мы с ним не виделись давно, с 20 сентября. Дети находятся, когда хотят, с папой, когда хотят, со мной», — призналась Самойлова.

Она подтвердила, что переехала в Москва-Сити. Другие подробности развода Оксана приводить не стала.

Ранее сообщалось, что Джиган попросил у суда три месяца на примирение с Самойловой. Его адвокат утверждает: доверитель желает сохранить брак.