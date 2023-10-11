До нормы еще пять килограммов: Оксана Самойлова в очередной раз пожаловалась на свою фигуру

Оксана Самойлова призналась подписчикам в соцсетях, что сильно похудела, из-за чего ее вес теперь на пять килограммов ниже нормы. В качестве подтверждения своих слов блогерша выложила кадры, на которых она позирует в открытом купальнике.

«После вчерашней восьмичасовой тренировки я выгляжу вот так. На самом деле, мне реально достаточно потренироваться неделю, даже если пропустила три месяца, и я сразу выгляжу так, как будто не выхожу из спортзала. Это благодаря тому, что тренируюсь всю жизнь», – заявила девушка.

Жена Джигана отметила, что на данный момент находится в своем минимальном весе – 55 килограммов. В обычное время она весит около 59-60 килограммов.

При этом Оксана Самойлова не раз говорила, что ей довольно сложно набрать вес. Во время стресса она, скорее, сильно похудеет, чем поправится. Чтобы увеличить мышечную массу, девушка регулярно занимается фитнесом или любой другой физической активностью.

Сама Самойлова утверждает, что недовольна своей «тощей» фигурой, однако поклонники каждый раз делают ей комплименты.

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