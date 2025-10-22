Самойлова после развода с Джиганом похвасталась сотнями цветов от незнакомца. Об этом стало известно из соцсетей.

Пока Оксана Самойлова разводится с Джиганом, ей шлют цветы неизвестные ухажеры. Блогерша выложила в соцсетях снимок, на котором видны 8 огромных букетов с розами. В каждом из них не меньше 100 роз.

Самойлова призналась, что не знает дарителя.

«Такое утро сегодня случилось. Не знаю кто подарил, но мне нравится этот базовый минимум», — рассказала она.

Напомним, бракоразводный процесс Джигана и Самойловой начался 9 октября. Именно блогерша стала инициатором иска. Вместе супруги прожили 12 лет. Они воспитывают четверых детей: дочерей Ариелу, Лею и Майю, а также сына Давида.

Ранее мы писали о том, что Оксана Самойлова высмеяла мошенников, сообщивших про воссоединение с Джиганом.