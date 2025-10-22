Оксана Самойлова высмеяла мошенников, сообщивших про воссоединение с Джиганом. Модель обратилась к поклонникам в Telegram-канале.

Оксана Самойлова стала жертвой мошенников. Злоумышленники взломали ее аккаунт в соцсети, проводят от имени модели розыгрыши и интригуют сообщениями о воссоединении с Джиганом. В личном блоге Самойлова возмутилась действиями аферистов и заявила, что не имеет отношения к их «нелепым постам».

«Мне девчонки периодически скидывают, что постится на моей странице – там такой сторитейл лютый! Ребята, я надеюсь, что мы все адекватные люди и понимаем, что не я делаю эти нелепые посты, они не имеют ко мне никакого отношения, так же, как и все эти конкурсы», — высказалась знаменитость.

Оксана отметила, что на сегодняшний день у нее нет доступа к странице. Она намерена обратиться за помощью к правоохранительным органам и наказать злоумышленников по закону.

Напомним, осенью 2025 года Оксана подала на развод с Джиганом. Что стало причиной расставания — не уточняется. Многие обвиняли пару в прогреве и пиаре, но модель подтвердила, что действительно ушла от рэпера.

