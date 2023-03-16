«Платил деньги за секс»: известный блогер подтвердил измену Джигана Оксане Самойловой

В конце 2022 года Джиган и Оксана Самойлова отметили 10-ю годовщину свадьбы, организовав масштабный праздник и обновив клятвы любви друг другу. После торжества они всей семьей отправились в путешествие, в ходе которого посетили Дубай, Израиль и остров Маврикий. Больше месяца супруги делились счастливыми кадрами с поездки, но в один момент все кардинальным образом изменилось. Бизнесвумен пропала из Сети, а рэпер оказался с многочисленными травмами в психиатрической клинике.

Артист отрицает, что в его отношениях с женой произошли изменения, а Оксана тем временем отказывается комментировать происходящее. Однако скрывать уже что-то семья не может. Самойлова не раз намекала о разводе, и уже даже дети не молчат о ссоре родителей. На 8 марта Ариела написала маме письмо, в котором поддержала ее на фоне «всего происходящего с папой». Правда, что именно привело к кризису, все еще неизвестно.

Пока Джиган всеми силами пытается обратить на себя внимание супруги, отмечая ее в социальных сетях и публикуя архивные семейные фото, поклонники и коллеги размышляют, что же произошло у пары в Израиле. Свое мнение решил высказать и известный блогер Рустам Солнцев. Он с уверенностью заявил, что во всем виноваты многочисленные измены рэпера, и это общеизвестный факт. По его словам, Оксана много ему прощала, но, по всей видимости, тепрение кончилось.

Также Солнцев раскрыл, что знает как минимум об одном достоверном случае, когда Джиган «ходил налево». Это происходило с его подругой. И спал артист с ней не просто так, а за деньги.

«А вообще, говорить о том, что Джиган гуляет, странно. Он и раньше гулял и изменял Самойловой. Эти факты общеизвестны. Моя подруга – Эрика, он посещал ее неоднократно и платил деньги за секс», - цитирует слова Солнцева издание Газета.Ru.

Блогер посоветовал супругам побыстрее решить все свои проблемы и перестать выставлять их напоказ. Кроме того, он призвал их оградить от происходящего детей.

Ранее стало известно об экстренной госпитализации Оксаны Самойловой. После этого модель перестала выходить на связь.