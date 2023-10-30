Самойлова назвала причину отказа от пластической операции: «Я слишком тощая!»

Даже после рождения четверых детей жене рэпера Джигана Оксане Самойловой удается держать себя в форме. Фигура знаменитости вызывает вопросы у поклонников, которые предполагают, что без хирургического вмешательства здесь не обошлось. Однако блогер опровергла эти слухи.

Накануне Оксана показала свое тело во время отдыха. Блогер появилась перед подписчиками в своем Instgram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в черном бикини с эффектными вырезами в районе груди.

«Кстати, 25% думают, что у меня сделана операция. Были такие мысли сделать, конечно, у меня. Но я слишком тощая для перекачки жира, поэтому приходится тренить!» — пояснила она.

Блогер отметила, что сейчас находится в одной из лучших своих форм, несмотря на отеки после перелета. Модель показала, как у нее появляются косые мышцы, когда она худеет. Это значит, объясняет она, что на ее фигуре не было пластических операций.

Напомним, ранее младшая дочь Оксаны Самойловой Майя попала в больницу прямо на отдыхе. Однако звездная мама не пояснила, из-за каких именно симптомов они обратились к медикам. После Самойлова добавила, что дочери стало намного лучше, и ее отправили долечиваться домой.

Прошлый отпуск звездной семьи также был испорчен постоянными болезнями. Они даже прервали каникулы и уехали домой раньше положенного срока.