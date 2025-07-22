«Самое страшное — может сойти с ума»: что грозит стремительно похудевшему Филиппу Киркорову

Певец Филипп Киркоров может сойти с ума в стремлении к похудению. В беседе с «Абзацем» врач-диетолог и эндокринолог Антон Поляков предупредил артиста о последствиях, которые ему грозят из-за применения препарата для снижения веса.

Недавно 58-летний Филипп Киркоров появился на музыкальном фестивале VK Fest в Москве и обеспокоил публику внешним видом — он выглядел изможденным. В Сети заговорили, что исполнитель хита «Цвет настроения синий» якобы худеет при помощи известного препарата от диабета. Антон Поляков предупредил певца: применение подобных средств для снижения веса не только грозит проблемами с пищеварением, но и серьезно влияет на психику.

«Из минусов — препарат вызывает желчнокаменные болезни, возникают проблемы с пищеварением. Самое страшное следствие такого похудения — это обострение тревожно-депрессивных расстройств. В некоторых случаях препарат вызывает настолько сильную депрессию, что человек может сойти с ума», — заявил врач.

Антон Поляков также обратил внимание на изменившееся лицо артиста. По словам эксперта, эффект измождения так и останется у Филиппа Киркорова в будущем.

«Ко всему прочему, из-за препарата возникает косметологическая проблема, когда происходит очень серьезная перестройка структуры лица, то есть появляется эффект «усталой лошади». В дальнейшем его откатить обратно уже невозможно. Что мы сейчас как раз и наблюдаем у Филиппа Бедросовича», — отметил Антон Поляков.

Ранее врач-диетолог Анна Цуканова не исключила, что Филипп Киркоров мог стремительно похудеть из-за «Оземпика».