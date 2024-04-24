«Самое страшное, что было в моей жизни»: жена и дочь актера Ливанова погибли при крушении поезда

Актер Игорь Ливанов рассказал о том, как потерял первую жену и дочь. Они погибли при крушении поезда, и с этой болью он не может справиться до сих пор. Подробности сообщает Woman.ru.

Ливанов стал гостем нового выпуска шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», в котором рассказал о нелегкой судьбе. Он признался, что до сих пор плачет, вспоминая, как он лишился дорогих сердцу людей. Несмотря на то, что прошло уже много лет, время эти душевные раны не смогло вылечить.

«Самое страшное, что было в моей жизни, — это опознание», - признался актер дрожащим голосом.

По словам Игоря, он до сих пор не знает, как не сошел тогда с ума. Он не представлял, как ему жить дальше и для чего. Но рядом были друзья, которые старались его поддерживать.

Счастье актер смог обрести только с третьей супругой Ольгой. Вместе они сейчас воспитывают двух сыновей – Тимофея и Илью. Они уже взрослые парни, но звездный отец все равно переживает за них, как за детей, хоть и понимает, что у них своя жизнь.

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