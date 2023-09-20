Самое скромное торжество за всю свою жизнь: Галкин* и Пугачева сэкономили на дне рождения детей

Гарри и Лиза отметили свой первый день рождения в эмиграции. Они вместе с родителями — комиком Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ) и певицей Аллой Пугачевой — проживают в Израиле. Празднество, судя по всему, было весьма скромным из-за проблем с доходами у звездной пары, передает Life.ru.

Детям в этом году исполнилось 10 лет. Обычно их родители устраивали по случаю дня рождения грандиозные праздники. Однако в эмиграции они решили пересмотреть подход к этому событию. На опубликованных в соцсетях снимках видно, что супруги установили мангал во дворе своего израильского особняка. Там же они усадили своих немногочисленных гостей за накрытой клеенкой стол. Так, на праздновании присутствовала только семья Дмитрия Галкина, который приходится братом комику.

Прежде подобные мероприятия справляли с куда большим размахом. На дни рождения Гарри и Лизы всегда приглашали десятки звезда российского шоу-бизнеса. На праздновании появлялись: Сергей Лазорев, Кристина Орбакайте, Борис Моисеев, Филипп Киркоров и другие. Для гостей изысканные блюда готовили шеф-повара, а детей развлекали аниматоры. Однако сейчас замашки звездного семейства поубавились и их торжество не стало выходить за рамки семейного времяпрепровождения.

Ранее телеведущая Эвелина Бледанс назвала условие возвращения Пугачевой в Россию. По ее словам, Примадонна сперва «красиво извинится».

*признан иноагентом на территории РФ