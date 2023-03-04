15:13, 04 марта 2023
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«Самое опасное место для меня»: Анна Седокова призналась в пикантной жизни с баскетболистом
Анна Седакова назвала самое опасное место в пикантной жизни с красавцем-баскетболистом.
Фото: Starface.ru
Экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова раскрыла секрет пикантной жизни с мужем Янисом Тимме, который занимается баскетболом.
Певица призналась, что быстро засыпает, находясь с супругом. Дело в том, что она прикладывается к груди Тимме.
Когда голова Седаковой оказывается на груди мужа, девушка спустя минуту может погрузиться в сон.
«Самое опасное место для меня. Минута, и я сплю. Все. Сдалась», – прокомментировала певица на фотографию с Янисом Тимме.
Ранее мы писали, что Анна Седокова купила серебряные туфли за 150 тысяч рублей.
Источник фото:Starface.ru
Источник:А теперь внимание!
Автор:Галина СьюТеги: