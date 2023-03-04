«Самое опасное место для меня»: Анна Седокова призналась в пикантной жизни с баскетболистом

Экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова раскрыла секрет пикантной жизни с мужем Янисом Тимме, который занимается баскетболом.

Певица призналась, что быстро засыпает, находясь с супругом. Дело в том, что она прикладывается к груди Тимме.

Когда голова Седаковой оказывается на груди мужа, девушка спустя минуту может погрузиться в сон.

«Самое опасное место для меня. Минута, и я сплю. Все. Сдалась», – прокомментировала певица на фотографию с Янисом Тимме.

Ранее мы писали, что Анна Седокова купила серебряные туфли за 150 тысяч рублей.