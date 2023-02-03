Анна Седокова купила серебряные туфли за 150 тысяч рублей

Певица Анна Седокова похвасталась новой дорогостоящей покупкой.

Сейчас Анна отдыхает в Майами, куда она приехала вслед за своим бойфрендом, баскетболистом Янисом Тиммой. Резкая смена обстановки понадобилась артистке из-за внезапного ухудшения ее психологического состояния.

Почти месяц Седокова жаловалась на ни на секунду не покидающее чувство тревоги и бессонницу.

И вот, наконец воссоединившись со своим тридцатилетнем возлюбленным в роскошном американском мегаполисе, певица начала потихоньку приходить в себя.

Как только не поднимает себе настроение Анна Владимировна!

И на пляж утром съездить успеет и в торговый центр.

Недавно в ее сторис появился интригующий опрос. Певица решила поиграть в угадайку со своими подписчиками и, сфотографировав три пары роскошных туфель, предоставила фолловерам угадать, какую именно «красоту» она собирается приобрести.

Правы оказались те, кто выбрал посеребренные ботильоны Aquazzura. Именно их решила взять себе Седакова.

Стоит отметить, что даже по американским меркам такая обувь считается весьма дорогой.

Стоимость пары начинается от двух тысяч долларов, или, в пересчете на отечественную валюту, порядка 140.000 рублей.