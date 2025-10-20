«Самое милое, что можно было увидеть»: мама Сергея Лазарева поддержала его на концерте

Мама певца Сергея Лазарева поддержала сына на его сольном концерте в Live Арене и потанцевала на своем месте в зале. Кадры появились в соцсетях, артист прокомментировал их.

Звезда дал три больших концертных шоу в Москве. Зал был переполнен восторженными зрителями, среди них были друзья Сергея, коллеги и родные. В соцсетях распространилось видео, на котором мама Лазарева танцует на своем месте, снимает выступление сына на телефон и подпевает. В это время певец на сцене исполнял трек «В самое сердце».

«Самое милое, что можно было увидеть на концерте Лазарева, как его мама гордится и радуется за успех своего сына», - написал автор ролика.

Многие отметили, как родительница поддерживает сына и радуется за него. Сергей тоже не остался в стороне и добавил кадры на свою страницу.

«Мама», – написал певец и добавил смайлики в виде сердец.

Певец очень трогательно относится к маме — Валентине Викторовне. Она всегда первый гость на его сольниках.

Сам Лазарев на концерте рассказал, что в зале его поддерживает семья. Его дети – дочь Анна и сын Никита наблюдали за папой и подпевали ему.

