«Самое мерзкое существо»: Пригожин призвал повесить на столбе певицу Наргиз

Певица Наргиз Закирова в видео-общении с пранкерами Вованом и Лексусом отличилась оскорбительными высказываниями в адрес россиян. Продюсер Иосиф Пригожин возмущен поведением артистки и считает, что ее нужно наказать за такие слова.

«Она просто негодяйка законченная: самое мерзкое существо, которое я когда-либо встречал, — цитирует Пригожина mk.ru. — Быть неблагодарной стране, которая дала тебе все! Быть неблагодарной по отношению к продюсеру, так по-хамски говорить».

Пригожин не понимает, как артисты могут унижать людей по национальному признаку. Продюсер считает, что человек может быть любого вероисповедания или расы, и он должен жить.

Оскорбительные высказывания в адрес россиян особенно задели продюсера.

«Хочется ее, тварь, просто на первом столбе повесить!», — добавил он.

По словам Пригожина, особенно странны сравнения продюсера Максима Фадеева с Гитлером. И артистке, уверен он, просто повезло, что она попала к нему в команду на проекте «Голос».

Напомним, брат певицы Наргиз Закировой отказался поддерживать сестру после ее антироссийских заявлений.