Брат Наргиз поддержал идею возбудить дело против нее за слова о мертвых русских

Брат певицы Наргиз Закировой отказался поддерживать сестру после ее антироссийских заявлений. Он заявил, что поддерживает идею возбудить уголовное дело против нее по статье за разжигание межнациональной розни и экстремизма. Об этом сообщает ИА Регнум.

Недавно звезда «Голоса» стала жертвой пранка блогеров Вована и Лексуса и, не поняв этого, сделала ряд высказываний, которые осудили в России. Среди прочего Наргиз сказала, что «хороший русский – это мертвый русский». После этого журналисты связались с братом вокалистки и попросили его прокомментировать эту ситуацию. Как оказалось, Саид был шокирован тем, что его сестра пожелала смерти его детям и супруге. Теперь он поддерживает инициативу возбудить уголовное дело против Закировой.

«Я поддерживаю тех людей, которые инициируют проверку в Следственном комитете слов моей сестры. Поддерживаю требование возбудить в отношении неё уголовные дела по разжиганию межнациональной розни и экстремизму», - отреагировал Саид Закиров.

Напомним, что об этой ситуации высказался и продюсер Максим Фадеев, который раньше тесно сотрудничал с певицей. Именно он призвал начать проверку Наргиз после ее заявлений.

Ранее исполнитель хита «Учкудук» Закиров отверг обвинения в «крышевании» певицы Наргиз.