«Самое главное – он любит»: Ксения Бородина объяснила, почему выходит замуж за Николая Сердюкова

Ксения Бородина и Николай Сердюков готовятся к свадьбе, которая пройдет уже в 2025 году. Вокруг пары ходило много слухов, некоторые считали, что их роман — пиар, но возлюбленные всячески это опровергают. Телеведущая пояснила, что у блогера много положительных качеств и перечислила их в социальных сетях.

Экс-ведущая «Дома-2» призналась, что их с Николаем объединяет одно качество — эмоциональность. Также она назвала возлюбленного умным, заботливым человеком, который умеет дружить и обладает отличным чувством юмора.

«Он целеустремленный, ответственный очень. Самое главное — он любит, и я всегда это чувствую от него», — пояснила Бородина.

Ксения Бородина дважды была замужем. Первым мужем знаменитости стал бизнесмен Юрий Будагов. Брак продлился с 2008 по 2011 год. У экс-супругов есть 15-летняя дочь Маруся. В 2015 году телеведущая вышла замуж во второй раз за предпринимателя Курбана Омарова. В том же году у пары родилась дочь Теона. Через шесть лет супруги развелись. Летом 2024-го бывшая ведущая «Дома-2» рассекретила свой роман с участником «Последнего героя» Николаем Сердюковым.

Ранее блогер рассказала о переживаниях Сердюкова из-за ее старшей дочери. Подробнее читайте здесь.