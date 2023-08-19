«Самое главное — это трясущиеся коленки и плывущее сознание»: Ирина Дубцова рассказала об идеальном мужчине

Российская певица Ирина Дубцова побеседовала с журналистами на тему отношений. Оказалось, что финалистка проекта «Фабрика звезд. Возвращение» хотела бы найти «своего» человека и ей совершенно не важен финансовый статус избранника, пишет Hello!

В первую очередь для звезды важен комфорт в отношениях. Возраст мужчины и финансовый статус не играют первостепенной роли в построении крепких и здоровых отношений. Артистка желает найти «ее человека». В это понятие она вкладывает такие качества, как чувство юмора, сексуальность и уютность. Также Дубцова назвала самое главное, что скажет ей о присутствии такого мужчины в жизни.

«А самое главное — это трясущиеся коленки и плывущее сознание, бабочки в животе», — отметила исполнительница.

По словам финалистки музыкальных конкурсов, у нее масса поклонников, от которых она получает совершенно другое. Тогда как человека, который дарил бы вот эти простые качества и ощущения, пока что нет. Но звезда не теряет надежды на его появление.

В беседе с журналистами она заявила, что была бы не против выйти замуж во второй раз. При этом о личном певица зареклась не говорить до тех пор, пока на безымянном пальце не появится обручальное кольцо.

Дубцова состояла в браке с солистом группы Plazma Романом Черницыным. У пары в 2006 году появился сын. Однако через некоторое время после рождения малыша артисты расстались. Причиной развода, по словам исполнительницы, стало то, что Черницын критиковала ее внешность после появления ребенка.

Ранее стало известно, что Дубцова выставила на продажу личные вещи на сумму 372 тысячи рублей. Желающие могут приобрести сумки и туфли звезды.