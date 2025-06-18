«Самое дорогое»: жена Александра Петрова поделилась редкими кадрами с сыном

Жена актера Александра Петрова Виктория Антонова выложила в соцсетях фото мужа, а также видео с сыном. Она также показала подаренный супругом букет, назвав его красивым.

Антонова редко публикует фото с сыном. На этот раз Виктория показала видео, как держит ребенка на руках на прогулке.

«Самое дорогое», - подписала она ролик, который сопровождался песней с текстом «этот мир был на картинке, а теперь мы часть его».

Напомним, Виктория родила малыша 6 апреля. Пара назвала первенца Федором. В июне Антонова и Петров крестили сына.

Напомним, актер с 2020 года состоял в отношениях с коллегой – Стасей Милославской. В 2023-м Петров удивил поклонник, сообщив, что женился на другой. Пара познакомилась на улице и вскоре зарегистрировала отношения. Мать актера довольна выбором сына.

В мае Петров впервые вышел в свет с женой после рождения сына.