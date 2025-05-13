Актер Александр Петров вышел в свет с женой впервые после рождения сына в апреле

Актер Александр Петров и его жена Виктория впервые вышли в свет после рождения сына. Напомним, их первенец родился в начале апреля.

13 мая супруги посетили премию АПКиТ, которая собрала весь свет киноиндустрии. Пара выбрала для выхода деловой стиль.

Петров был в костюме с белой рубашкой на выпуск и галстуком. Виктория предпочла белую блузку и черные брюки. Из аксессуаров она выбрала большую черную сумку.

Актер в этот вечер болел за кинопродюсера Александра Андрющенко.

«Он достоин всех призов и наград. Мне бы хотелось, чтобы именно его детище получило призы», - сказал Петров. Его слова приводит StarHit.

Светское мероприятие также посетил актер Милош Бикович. Отметим, что Петров и Бикович стали отцами с разницей в один день.

Петров впервые после рождения ребенка вышел в свет 10 апреля. 6 числа у него родился сын Федор.